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Лицом к событию. "Власть дико боится народа"

Лицом к событию. "Власть дико боится народа"
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Лицом к событию. "Власть дико боится народа"

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Кремль убирает с дороги всех конкурентов правящей партии и лично Путину. Председатель Грудинин, губернатор Фургал. Это жертвы только одной календарной недели. У одного отобрали хозяйство, у другого край и свободу. Публицист Максим Шевченко, который участвует в нашем эфире, считает, что это из страха перед собственным народом. Политическое пространство зачищается под монопартию и под моноперсону. Хорошо, Зачистят. Что дальше, когда зачистят всех, кто не "свой"? Отменят партии? Выборы? Что? В программе также участвует политик Борис Надеждин.

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