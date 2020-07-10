Время Свободы: "Журналисты не знают, за что их бросят за решетку"

У оппозиционных политиков и общественных активистов полиция провела обыски в рамках дела «ЮКОСа», возбужденного еще в 2003 году***Журналистское сообщество в России расценивает возбуждение дела по обвинению в госизмене против Ивана Сафронова как давление на независимую журналистику***Уже около 10 известных блогеров арестованы в ходе президентской предвыборной кампании в Белоруссии