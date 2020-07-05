Помощи, а не наказания! О COVID-19 и потребителях наркотиков

Меры реагирования на пандемию COVID-19 влияют на каждого из нас, однако связанные с ними ограничения особенно сильно сказываются на потребителях наркотиков. Несмотря на свою контрпродуктивность и дороговизну, политика криминализации и лишения свободы остаётся основным способом реагирования на проблему употребления наркотиков в Восточной Европе и Центральной Азии. Эта политика, как и порождаемый ею менталитет, угрожает здоровью многих и может свести на нет прогресс, с таким трудом достигнутый в последние годы.

Жизнь человека, употребляющего наркотики, непроста и в обычных условиях, особенно в странах, в которых в отношении потребителей наркотиков и незначительных участников наркорынка продолжают применяться правоохранительные меры и криминализующие подходы. В условиях пандемии COVID-19 жизнь этих людей стала ещё сложнее. И без того крайне ограниченные программы снижения вреда и лечения наркозависимости сокращены или приостановлены – как сообщается, из-за нехватки средств защиты и трудностей с обеспечением физического дистанцирования.

Меры строгой изоляции, нацеленные на борьбу с вирусом, лишают потребителей наркотиков доступа к необходимым им услугам и лечению. В частности, в Восточной Европе и Центральной Азии происходит вынужденная приостановка программ метадоновой терапии, что крайне негативно отражается на потребителях наркотиков, которым приходится терпеть синдром отмены. Центры опиоидной заместительной терапии временно закрыты в Казахстане; многие пациенты пытаются уехать из страны, но это практически невозможно из-за карантина; наркологические диспансеры в Москве либо закрылись, либо были переоборудованы в поликлиники для пациентов с COVID-19. Меры изоляции и перебои в услугах повышают риск того, что люди, участвующие в программах лечения, вернутся к употреблению уличных наркотиков, начнут повышать дозу или совместно пользоваться инъекционным оборудованием. Стремительно растет уровень стресса и беспокойства; многие теряют кров и работу. Наблюдаются перебои в медицинских услугах в области лечения ВИЧ-инфекции, гепатита и туберкулеза.

Это лишь некоторые примеры того, как текущая ситуация воздействует на жизни тысяч людей и подрывает усилия по борьбе с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и гепатитом - последствия мы увидим лишь через несколько месяцев. Пандемия повлияла и на незаконный рынок наркотиков. Ожидается нестабильная ситуация с точки зрения силы действия продаваемых препаратов и, в результате этого, вероятно увеличение смертности от передозировки. В большинстве стран региона не ведётся официальной статистики на сей счёт, однако аутрич-работники сообщают о повышении показателей.

В результате действия правоохранительных мер, применяемых из-за режима изоляции, потребители наркотиков становятся лёгкими мишенями. По всему региону они подвергаются преследованиям со стороны полиции, попадают за решетку за хранение наркотиков. В то же время в некоторых других странах мира из-за эпидемии COVID-19 было освобождено большое количество заключенных, в том числе и тех, кто отбывал наказание за ненасильственные правонарушения, связанные с наркотиками. К сожалению, репрессии – дорогостоящий и неэффективный подход, применяемый в отношении потребителей наркотиков, которые не представляют общественной угрозы, – зачастую по-прежнему являются единственным методом реагирования правительств стран региона. Это оборачивается огромными человеческими потерями. 25 сентября 2019 года на сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Сильный лидер – этот тот, кто бережет каждую жизнь". Что касается людей, пострадавших от законов в области наркотиков, то лидеры многих стран мира всё яснее понимают необходимость внедрения общих подходов к решению сложных вопросов.

Связанный с пандемией COVID-19 кризис продемонстрировал: излишне жёсткая политика правоохранительных мер, надзора и лишения свободы людей, употребляющих наркотики, подрывает социально-экономическое развитие и угрожает потенциалу самореализации. Напротив, эффективным остается объединение усилий гражданского общества в целях предоставления информации и содействия оказанию жизненно важных медицинских услуг. Разные общественные группы уже продемонстрировали готовность продолжать свою работу в условиях давления и трудностей, помогая друг другу и способствуя снижению вреда.

В период пандемии COVID-19 потребители наркотиков нуждаются в подходе "больше поддержки, меньше наказания"

Правоохранительные органы не должны ждать законодательных изменений – они способны уже сейчас практиковать локализованную и адаптивную депенализацию наркопотребления и хранения наркотиков для личного употребления. При необходимости и с согласия потребителей наркотиков полицейские должны предоставлять им возможность пользоваться программами жизненно важных услуг, а не отправлять в полицейские участки. Система юстиции должна отреагировать немедленной отменой практики лишения свободы потребителей наркотиков и освобождением тех, кто уже находится в исправительных учреждениях.

Иными словами, в период пандемии COVID-19 потребители наркотиков нуждаются в подходе "больше поддержки, меньше наказания". Уже после окончания режима изоляции необходимо организовать национальные консультации с участием всех заинтересованных сторон, включая гражданское общество и сообщество потребителей наркотиков – для обсуждения и принятия корректирующих мер пересмотра карательной политики.

Известно, что "война против наркотиков" в непропорциональной степени затрагивает наиболее уязвимые слои населения: потребителей наркотиков, бедняков, женщин, детей, криминализованные группы. Существующая в странах региона наркополитика напрямую влияет на то, что за решётку попадает непропорционально большое число потребителей наркотиков: более половины заключенных по всему миру осуждены за ненасильственные правонарушения, почти 20% за незначительные правонарушения, связанные с наркотиками!

В это непростое время потребители наркотиков первыми очутились под ударом. И без того маргинализованные и уязвимые, эти люди оказались без доступа к помощи, поскольку из-за ограничений на передвижение не могут обратиться за медицинскими услугами, поддержкой, лечением и помощью через программы снижения вреда. Ограничение базовых прав человека во имя "войны против наркотиков" в период пандемии не должно иметь легитимную основу в рамках устаревшей карательной политики.

Борьба с эпидемией должна способствовать тому, чтобы разные общественные силы начали совместный поиск научно обоснованных подходов к решению проблемы наркотиков. Правительства должны пересмотреть свои мероприятия по борьбе с наркотиками, обратить внимание на борьбу против организованных преступных группировок, отказавшись от неэффективной и крайне затратной политики репрессий и лишения свободы людей, употребляющих наркотики. Во многих странах так уже и происходит, многие другие государства начинают менять свои подходы. Правительства и местные власти ответственны за реализацию прав и обеспечение благополучия своих граждан. Пандемия COVID-19 не должна служить оправданием того, что вопросы защиты прав человека выносятся "за поля" общей проблемы. Криминализация потребителей наркотиков должна быть остановлена.

Павел Бем, бывший мэр Праги; Мишель Казачкин, бывший исполнительный директор Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией; Александр Квасьневский, бывший президент Польши. Все авторы являются членами Глобальной комиссии по наркополитике

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