В России за сутки выявили менее 7 тысяч новых инфицированных

В России за минувшие сутки выявили менее 7 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом - 6800. Это самый низкий показатель с апреля. Данные приводит Оперативный штаб.

Умерли за сутки 176 пациентов с коронавирусной инфекцией, это один из самых высоких показателей за последнее время (накануне умерших было почти в 2 раза меньше). Выздоровевшими за сутки признаны около 9 тысяч человек, число тех, кто сейчас продолжает лечение, снизилось.

Всего с начала эпидемии в России коронавирус был выявлен у более чем 620 тысяч человек, умерли менее 9 тысяч (данные о смертях от коронавирусной инфекции за март и апрель Росстат скорректировал в сторону повышения, так что окончательные официальные цифры смертности, по всей видимости, будут большими).

В Москве за сутки 813 случаев заражения, три дня подряд их число не превышает тысячи.

Власти Москвы заявляют, что по итогам тестирования на антитела более 90 тысяч человек антитела были выявлены у 20 процентов протестированных - что может свидетельствовать о большом числе бессимптомных случаев инфицирования. Официально выявлено в Москве было около 220 тысяч инфицированных, то есть примерно 2 процента от населения города.