"Газпром", друзья Путина и Михалков. Кто владеет охотничьими угодьями

Среди крупнейших владельцев охотничьих угодий в России - крупнейшие государственные корпорации, такие как "Газпром", ВТБ, "Роснефть", "Ростех", "Ростелеком", а также частные лица - топ-менеджеры, губернаторы, сенаторы, депутаты и бизнесмены из списка Forbes, в том числе приближённые президента России Владимира Путина. Этоутверждается в расследовании "Открытых медиа". Издание составило список 50 крупнейших владельцев охотничьих угодий, на которые приходится почти 6 млн гектаров из лесного фонда России. "Более 25 территорий Москвы, почти полторы Московских области или две Бельгии — вот с чем можно сравнить площадь охотничьих угодий, принадлежащих российской элите" - пишет издание.

В окружении Путина, как пишут "Открытые медиа", есть немало "заядлых охотников" со своими угодьями: это Игорь Сечин, Юрий Ковальчук, Николай Шамалов, Василий Шестаков и другие. Сам Путин этим хобби не очень увлечён.

"Открытые медиа" утверждают, что некоторые "VIP-охотники" проявляют неоправданную жестокость, в расследовании упоминаются такие случаи, как уничтожение стаи реликтовых гусей, охота на белых медведей и лебедей в заповедниках, бесконтрольный отстрел редких животных в вольерах.

Самые крупные охотничьи угодья "Открытые медиа" обнаружили у семьи бывшего вице-губернатора Алтая Анатолия Банных - он фигурировал в скандале с вертолётной охотой на краснокнижных баранов, во время которой погиб полпред президента. Сам Банных пропал без вести в 2017-м: вертолёт, на котором он летел в свои угодья, упал в озеро.

На втором месте в списке фигурирует "Газпром" и его бывшие и нынешние топ-менеджеры. На высоких местах в списке также предприниматели Виктор Вексельберг, Андрей Костин, режиссёр Никита Михалков (14-е место), Николай Шамалов, которого называют другом Путина, "Роснефть" и её глава Игорь Сечин, семья спикера Госдумы Вычеслава Володина, а также семьи секретаря Совбеза Николая Патрушева и главы СВР Сергея Нарышкина.