Суд отказался исключить подложную экспертизу по делу Прокопьевой

В Пскове продолжается рассмотрение уголовного дела против журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма из-за высказываний о взрыве в здании ФСБ в Архангельске. Адвокаты попросили суд исключить из дела экспертизу, которую проводили психолог Ольга Якоцуц и лингвист Юлия Бойкова. Об этом сообщает Север.Реалии.
В материалах дела говорится, что экспертизу провели в Хакасском государственном университете. Адвокат Виталий Черкасов предоставил суду справки из университета, в которых говорится, что ни один из штатных сотрудников учебного заведения не проводил экспертизу по делу Прокопьевой, а бланки университета, представленные в материалах уголовного дела, не являются официальными и содержат ошибки.
Экспертиза оказалась выполнена не учебным заведением, а частной компанией ООО "Консорциум", которой руководит Якоцуц.
Адвокат также отметил, что указанная в экспертизе информация о том, что о Якоцуц работает по специальности общая психология более 20 лет, не соответствует действительности.
Второй эксперт - Юлия Бойкова после 2016 года не работает в Хакасском университете, а лишь периодически сотрудничает с учебным заведением. В университете адвокату сообщили, что Бойкову не привлекали для проведения экспертизы , так как их делают только штатные сотрудники учебного заведения.
Прокурор во время заседания заявил, что у следствия нет оснований не доверять экспертизе, и назвал голословными обвинения защиты Прокопьевой. Суд отклонил просьбу адвоката исключить экспертизу.
- Светлану Прокопьеву обвиняют в публичном оправдании и пропаганде терроризма. Дело возбуждено из-за авторской колонки Прокопьевой на "Эхе Москвы в Пскове". В эфире журналистка высказала свою позицию о причинах теракта в архангельском управлении ФСБ. Она предположила, что поступок Михаила Жлобицкого, погибшего в результате взрыва, мог быть спровоцирован политикой властей.
- В декабре 2019 года суд вернул уголовное дело против журналистки на доследование. Следователи усомнились в результатах первой экспертизы, поэтому новые специалисты провели повторную экспертизу текста журналистки.
- В защиту Прокопьевой выступают журналисты и правозащитники в России и за рубежом.
- Прокопьева – автор десятков материалов о политических и общественных проблемах Псковской области и других регионов России. Она внештатно сотрудничает с несколькими средствами массовой информации, в том числе с Радио Свобода. Руководство корпорации называло обвинения в её адрес необоснованными, а также попыткой заставить замолчать независимого журналиста.
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