Суд отказался исключить подложную экспертизу по делу Прокопьевой

В Пскове продолжается рассмотрение уголовного дела против журналистки Светланы Прокопьевой, которую обвиняют в оправдании терроризма из-за высказываний о взрыве в здании ФСБ в Архангельске. Адвокаты попросили суд исключить из дела экспертизу, которую проводили психолог Ольга Якоцуц и лингвист Юлия Бойкова. Об этом сообщает Север.Реалии.

В материалах дела говорится, что экспертизу провели в Хакасском государственном университете. Адвокат Виталий Черкасов предоставил суду справки из университета, в которых говорится, что ни один из штатных сотрудников учебного заведения не проводил экспертизу по делу Прокопьевой, а бланки университета, представленные в материалах уголовного дела, не являются официальными и содержат ошибки.

Экспертиза оказалась выполнена не учебным заведением, а частной компанией ООО "Консорциум", которой руководит Якоцуц.

Адвокат также отметил, что указанная в экспертизе информация о том, что о Якоцуц работает по специальности общая психология более 20 лет, не соответствует действительности.

Второй эксперт - Юлия Бойкова после 2016 года не работает в Хакасском университете, а лишь периодически сотрудничает с учебным заведением. В университете адвокату сообщили, что Бойкову не привлекали для проведения экспертизы , так как их делают только штатные сотрудники учебного заведения.

Прокурор во время заседания заявил, что у следствия нет оснований не доверять экспертизе, и назвал голословными обвинения защиты Прокопьевой. Суд отклонил просьбу адвоката исключить экспертизу.