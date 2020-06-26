Любимова: в "деле Серебренникова" нанесён ущерб государству

Министр культуры России Ольга Любимова заявила, что министерство является пострадавшей стороной в деле "Седьмой студии", а государству был нанесён "большой ущерб". Она прямо не сказала о вине режиссёра Кирилла Серебренникова.

Слова министра цитирует "Интерфакс" в те минуты, когда судья Мещанского суда зачитывает приговор Серебреникову, Алексею Малобродскому, Юрию Итину и Софье Апфельбаум. Уже известно, что они признаны виновными - первые трое в хищении, Апфельбаум в халатности. О наказании судья объявит позднее.

Ранее деятели культуры обратились с открытым письмом к министру с просьбой отозвать из суда иск Министерства культуры, однако этого сделано не было.

Дело "Седьмой студии" прокомментировал и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, оно "является поводом тщательно проанализировать то, как осуществляется расходование государственных средств в учреждениях культуры". Примерно о том же сказала и Любимова: по её словам, министерство разрабатывает законодательные меры для исключения подобных "трагических сюжетов, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами".

Любимова сменила на посту министра Владимира Мединского, которого в прессе называли одним из возможных инициаторов дела "Седьмой студии".

Серебренникова и других подсудимых обвиняют в хищении 129 миллионов рублей, выделенных государством на театральный проект "Платформа". Режиссёр и другие подсудимые отрицают вину и считают дело сфабрикованным и заказным.

К зданию Мещанского суда поддержать подсудимых пришли сотни людей, в том числе известные деятели культуры. Писатель Дмитрий Быков, в частности, призвал бойкотировать деятелей театра, которые выступили за осуждение Серебренникова.