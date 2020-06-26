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Оксимирон позвал 2 млн подписчиков на приговор по делу "Седьмой студии"

Кирилл Серебренников

Рэпер Оксимирон (Мирон Фёдоров) раскритиковал судебный процесс по делу "Седьмой студии", а также выступил против голосования по поправкам к Конституции во время пандемии коронавируса.

Оксимирон опубликовал пост в инстаграме , в котором пригласил более двух миллионов своих подписчиков присоединиться к нему и прийти к 11 утра 26 июня в Мещанский суд Москвы на оглашение приговора режиссеру Кириллу Серебренникову и другим обвиняемым по делу "Седьмой студии".

Оксимирон призвал подписчиков приходить на приговор "полностью защищенными" от заражения коронавирусом и выложил фотографию, где он стоит в респираторе и перчатках с санитайзером в руках. Эпидемия, по словам рэпера, "не убежала в ужасе при виде поправок к Конституции, а идет полным ходом."

В октябре 2017 года Оксимирон был одним из деятелей культуры, поручившихся за Кирилла Серебренникова.

Оксимирон также поддерживал обвиняемых по "московскому делу", возбужденному летом прошлого года после акций протеста за свободные выборы в Мосгордуму.

  • 22 июня гособвинение на процессе по делу "Седьмой студии" попросило суд приговорить Кирилла Серебренникова к шести годам колонии общего режима, а также назначить ему штраф в размере 800 тысяч рублей.
  • Реальных сроков прокурор потребовал и для других подсудимых: пять лет колонии для бывшего директора "Гоголь-центра" Алексея Малобродского, четыре года для бывшего директора "Седьмой студии" Юрия Итина и директора РАМТ Софьи Апфельбаум. По мнению гособвинения, они похитили 129 миллионов рублей из бюджета, выделенных на театральный проект "Платформа".
  • Обвинение опирается на выводы третьей по счёту экспертизы по делу. Защита указывает на противоречия в ней и возможную предвзятость её авторов, а также на выводы других экспертиз.
  • Сегодня, как ожидается, Мещанский суд Москвы вынесет приговор.
  • Серебренников и другие подсудимые, кроме бывшего бухгалтера Нины Масляевой, дело которой рассматривают отдельно, заявляют о своей невиновности и считают дело сфабрикованным и заказным.

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