Оксимирон позвал 2 млн подписчиков на приговор по делу "Седьмой студии"

Рэпер Оксимирон (Мирон Фёдоров) раскритиковал судебный процесс по делу "Седьмой студии", а также выступил против голосования по поправкам к Конституции во время пандемии коронавируса.

Оксимирон опубликовал пост в инстаграме , в котором пригласил более двух миллионов своих подписчиков присоединиться к нему и прийти к 11 утра 26 июня в Мещанский суд Москвы на оглашение приговора режиссеру Кириллу Серебренникову и другим обвиняемым по делу "Седьмой студии".

Оксимирон призвал подписчиков приходить на приговор "полностью защищенными" от заражения коронавирусом и выложил фотографию, где он стоит в респираторе и перчатках с санитайзером в руках. Эпидемия, по словам рэпера, "не убежала в ужасе при виде поправок к Конституции, а идет полным ходом."

В октябре 2017 года Оксимирон был одним из деятелей культуры, поручившихся за Кирилла Серебренникова.

Оксимирон также поддерживал обвиняемых по "московскому делу", возбужденному летом прошлого года после акций протеста за свободные выборы в Мосгордуму.