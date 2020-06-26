К Павлу Лобкову, проголосовавшему дважды, пришла полиция

Домой к журналисту телеканала "Дождь" Павлу Лобкову, который накануне опубликовал сюжет о возможности дважды проголосовать о поправках к Конституции России, в пятницу пришла полиция. Об этом сообщает "Дождь". Правозащитная организация "Апология протеста" направила к Лобкову адвоката.

Журналист отказался открывать полицейским дверь до его приезда, сообщает "Дождь". Полицейские, по словам Лобкова, сказали ему, что хотят взять у него показания. позже стало известно, что полиция опросила журналиста.

Сегодня утром участковый приходил к эксперту движения "Голос" Василию Вайсенбергу, который также обнаружил возможность двойного голосования.

Главное управление МВД по Москве накануне заявило, что полиция проводит административное расследование в связи с публикацией видео о возможности два раза проголосовать на голосовании по поправкам к Конституции. В сообщении МВД говорится и о возможном уголовном преследовании.

Лобков заявил, что не согласен с тем, что может быть подвергнут штрафу, – он утверждает, что провёл эксперимент и корректным образом вскрыл недостатки системы электронного голосования в Москве.

Москва – один из двух регионов России, вместе с Нижегородской областью, где проводится электронное дистанционное голосование. По правилам после того, как избиратель будет зарегистрирован для голосования онлайн, его имя должно быть удалено из списка избирателей на участке по его месту жительства. Однако в случае с Лобковым этого не произошло.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала историю с двойным голосованием "провокацией".

Явка на онлайн-голосование по поправкам в Конституцию к утру 26 июня превысила 50 процентов. Об этом сообщил глава общественного штаба по наблюдению за голосованием, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов.

По информации ЦИК, накануне в голосовании по поправкам к Конституции (с учётом дистанционного голосования) приняли участие 10 миллионов человек, или 9,2 процента избирателей.