Ведущий телеканала "Дождь" Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию в первый день голосования 25 июня. Сначала Лобков проголосовал на избирательном участке № 141, а через час сделал это онлайн. Для участия в электронном голосовании журналист зарегистрировался на mos.ru неделю назад.

В Мосгоризбиркоме знают, что Лобкову удалось проголосовать дважды, сказал замглавы Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов. По его словам, аналогичная ситуация произошла на другом участке, урну с повторным голосом опечатали, решается вопрос об отстранении председателя УИК.

О возможности дважды проголосовать также сообщил эксперт "Голоса" Василий Вайсенберг. Он пришел 25 июня на участок и сказал, что передумал голосовать электронно (заявку на онлайн-голосование ему одобрили несколько дней назад). После этого ему выдали бюллетень, хотя, как говорит Вайсенберг, должны были отказать: "Если я передумал, то должен прийти на свой участок 1 июля, когда электронное голосование уже закончилось".

Секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов утром 25 июня разослал в территориальные комиссии напоминание, что за неоднократную выдачу и получение бюллетеня предусмотрена административная и уголовная ответственность, пишут "Открытые медиа".

В России сегодня началось голосование по поправкам в Конституцию, которые среди прочего предлагают обнуление президентских сроков Владимира Путина. Это позволит ему снова баллотироваться в президенты и оставаться у власти до 2036 года. Голосовать можно будет целую неделю - до 1 июля. Для этого в России открыты 96 с половиной тысяч избирательных участков, а также 254 участка в 144 странах мира.

В 10 часов утра, когда голосование официально было объявлено открытым, сайт для электронного голосования не заработал, восстановить работу сайта удалось только через 15 минут. Сбой в ЦИК объяснили большим числом пользователей. "Был пик нагрузки, потому что жители Москвы и Нижегородской области сразу пошли голосовать", — заявил член ЦИК Антон Лопатин.

Из-за эпидемии коронавируса в некоторых регионах впервые в новейшей истории участки для голосования организованы на открытом воздухе — в шатрах и палатках. Также все желающие могут проголосовать на дому (для этого до 21 июня надо было подать заявление). В период с 25 по 30 июня в Москве и Нижегородской области будет также проходить электронное голосование по поправкам. В Москве на него зарегистрировались более миллиона человек — каждый седьмой избиратель.

В течение последнего месяца СМИ сообщали о массовых жалобах граждан на принуждение со стороны начальства и работодателей к голосованию по поправкам в Конституцию, а также на принуждение агитировать других прийти на избирательные участки. На это, в частности, жаловались учителя московских школ, медики из Кирова, работники группы строительных компаний ПИК, студенты Тверского государственного университета и Новосибирского медицинского госуниверситета, заключённые нескольких московских СИЗО и многие другие. Памфилова назвала большинство жалоб "фейком".