Активиста Виктора Немытова арестовали на 20 суток

Суд в Москве арестовал на 20 суток активиста Виктора Немытова за одиночный пикет на Красной площади против поправок к Конституции России. Об этом сообщает "Апология протеста".

Активиста признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. 25 июня он был задержан с плакатом, на котором было написано "Россия без Путина. Нет поправкам".

В конце мая Немытов был задержан и арестован на 15 суток за пикет в поддержку создателя паблика "Омбдусмен полиции" Владимира Воронцова. Позднее Московский городской суд во время апелляции освободил активиста, переквалифицировав статью на нарушение "режима самоизоляции". Немытову назначили штраф на 20 тысяч рублей и освободили от оплаты.