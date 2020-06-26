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Активиста Виктора Немытова арестовали на 20 суток

Суд в Москве арестовал на 20 суток активиста Виктора Немытова за одиночный пикет на Красной площади против поправок к Конституции России. Об этом сообщает "Апология протеста".

Активиста признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. 25 июня он был задержан с плакатом, на котором было написано "Россия без Путина. Нет поправкам".

В конце мая Немытов был задержан и арестован на 15 суток за пикет в поддержку создателя паблика "Омбдусмен полиции" Владимира Воронцова. Позднее Московский городской суд во время апелляции освободил активиста, переквалифицировав статью на нарушение "режима самоизоляции". Немытову назначили штраф на 20 тысяч рублей и освободили от оплаты.

  • Внесение изменений в Конституцию России было инициировано президентом Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал. Изначально голосование планировалось на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса было перенесено на 1 июля с возможностью досрочного голосования.
  • В числе самых обсуждаемых изменений основного закона – приоритет российской Конституции над международным правом и "обнуление" президентских сроков, которое в случае принятия поправок позволит Путину ещё дважды избираться на пост главы страны.

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