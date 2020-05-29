Суд отпустил арестованного на 15 суток активиста Виктора Немытова

Московский городской суд во время апелляции освободил активиста Виктора Немытова, которого арестовали на 15 суток за одиночный пикет в поддержку "Омбудсмена полиции". Об этом сообщает "Апология протеста".

Действия Немытова переквалифицировали в нарушение "режима самоизоляции". Ему назначили штраф на 20 тысяч рублей и освободили от оплаты. Немытов был задержан 26 мая во время одиночного пикета у здания МВД на Петровке вместе с журналистом Ильей Азаром, координатором "Открытой России" Татьяной Усмановой и редактором Avtozak Live Максимом Кондратьевым. Одиночный пикет, по закону, не является массовым мероприятием и не требует согласования.

Накануне на акциях в Москве и Санкт-Петербурге в поддержку арестованного Азара полиция задержала десятки человек. Ранее главное управление МВД России по Москве заявило, что проведение любых публичных мероприятий на территории города в период так называемого режима повышенной готовности, введённого указом мэра, запрещено. Участников возможных мероприятий оно предупредило об административной ответственности.

Паблик "Омбудсмен полиции" распространял материалы, посвящённые защите прав как полицейских, так и жертв полицейского произвола. Его основатель Воронцов – бывший сотрудник полиции, работавший в управлении по противодействию экстремизму. Так называемый Центр "Э" регулярно обвиняется в политическом преследовании активистов в России. Сам Воронцов, по его словам, участвовал в обысках у Алексея Навального по "Болотному делу".​

Против Воронцова возбуждены уголовные дела – за вымогательство и распространение порнографии. Его защита его вину отрицает и настаивает, что преследование бывшего полицейского связано с его правозащитной деятельностью.