Нападение в Глазго: от ножевых ранений скончались три человека

Полиция в шотландском городе Глазго расследует "серьёзный инцидент", связанный с нападением на людей.

В последние часы сообщалось, что в Глазго три человека стали жертвами нападения с ножом. На месте происшествия также был ранен полицейский. Полиция Шотландии подтвердила, что нападавший застрелен. Представитель полиции заявил, что пока речь не идёт о возможных соучастниках преступления и их розыске.



Би-би-си сообщило, что нападение произошло на лестнице в гостинице в центре Глазго. Очевидица заявила телеканалу Sky News, что видела нескольких человек, истекающих кровью, когда вокруг них находились врачи.

Часть городского центра закрыта. Источники в полиции подтвердили, что шесть человека находятся в больнице по поводу ранений, среди них один полицейский, он в "критическом", но стабильном состоянии.

Первый министр Шотландии Никола Стёрджен заявила журналистам, что сведения о произошедшем "действительно ужасны", и призвала горожан держаться подальше от оцепленного полицией района.

На Уэст-Джордж-стрит, вблизи от места преступления, находятся более десяти полицейских автомобилей.

Британский премьер-министр Борис Джонсон выразил глубокое сожаление в связи с инцидентом и заверил родных и близких жертв нападения, что мысленно с ними.