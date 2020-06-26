Ольга Романова: фонд "Русь сидящая" закрыт с 26 июня

Благотворительный фонд помощи заключённым и их семьям "Русь сидящая" закрывается с 26 июня, сообщила глава фонда Ольга Романова в Фейсбуке. Решение принято после принятия Невским судом в Петербурге постановления о выплате уволенному сотруднику фонда, Динару Идрисову 1,3 миллина рублей компенсации и вновь принять его на работу.

Романова заявила, что не располагает такой суммой. "Все наши счета арестованы и мы закрываемся", сообщила она.

По словам Ольги Романовой, причиной увольнения Идрисова стало его отношение к подзащитным: защищая их от имени "Руси сидящей", он брал с них деньги, что противоречило принципам работы фонда.

"Этот человек нас закрыл. И оставил без помощи тысячи заключённых и их семьи" - написала она. Романова просит не присылать более регулярные пожертвования на счёт фонда: "Я не знаю сейчас, куда они пойдут".

Глава фонда "Русь сидящая" неоднократно призывала к реформе системы исполнения наказаний, добиваясь большей открытости ФСИН, написал "КоммерсантЪ".