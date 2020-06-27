Памфилова о голосовании вне участков: "Не было никаких пеньков"

Электронная система, которая позволяет контролировать явку сотрудников крупных предприятий на голосование о поправках в Конституцию, работает на серверах, принадлежащих государственным органам ряда регионов России. Это утверждает "Медуза", которая опубликовала расследование о работе этой системы.
О том, что компании получат возможность контролировать явку при помощи уникальных QR-кодов, первым сообщило Reuters со ссылкой на источники.
Спустя несколько дней "Медуза" опубликовала подробное расследование об этой схеме. По данным издания, работникам предприятий будут выдавать персональные QR-коды, которые они должны будут показывать волонтёрам перед участком голосования. Благодаря этому в день голосования руководители предприятий, чиновники и администраторы проекта смогут в режиме реального времени получать информацию о явке и данные о каждом из пришедших и непришедших на участок.
Раздача QR-кодов и проверка их на участках официально будет проводиться для организации конкурсов для участников голосования и раздачи им призов. По данным “Медузы”, в демоверсии системы внесены несколько десятков крупных российских компаний.
Формально создатель системы votely.ru и мобильных приложений для сканирования QR-кодов и учета явки – уроженец города Рыбинска Ярославской области Иван Петров. Однако разработанная им система Votely, как утверждает "Медуза", сейчас работает на IT-инфраструктуре российских государственных структур. Ряд поддоменов сайта votely.ru расположен на IP-адресах, принадлежащих госструктурам Республики Коми, Томска, Вологды, Краснодара, Башкортостана, Чувашии и Тамбова.
Представители государственных органов на запросы "Медузы" не ответили.
- Голосование о предложенных президентом Владимиром Путиным поправках к Конституции началось 25 июня. Сегодня его третий день. За два дня явка составила, по данным Центризбиркома, более 19 процентов – проголосовали более 21 миллиона избирателей, из них более 800 тысяч – электронно. Явка на дистанционном электронном голосовании (оно проводится в Москве и Нижегородской области) превысила 70 процентов.
- По указу Путина, голосование проводится целую неделю, как утверждается, чтобы снизить риски заражения коронавирусом. Завершится оно 1 июля, этот день считается основным днём голосования.
- Из регионов поступают сообщения о нарушениях. Недоумение многих пользователей соцсетей вызвала организация голосования вне избирательных участков в ряде регионов – в Сети появились фото, на которых избирательные "участки" расположены на лавочках во дворах, избирательные урны расположены в багажнике автомобиля или на лесных пеньках. Глава Центризбиркома Элла Памфилова в субботу заявила, что в ЦИК "каждый случай разобрали и посмотрели, что было на самом деле. Не было никаких пеньков". Она заявила о попытках дискредитации голосования.
- При этом из её слов следует, что "пеньки" всё же были – просто речь шла не о стационарных участках для голосования, а о переносных урнах. По её словам, члены комиссий "обходили дома в сельской местности", и именно во время этих обходов и были сделаны фотографии.
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