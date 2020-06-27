Памфилова о голосовании вне участков: "Не было никаких пеньков"

Электронная система, которая позволяет контролировать явку сотрудников крупных предприятий на голосование о поправках в Конституцию, работает на серверах, принадлежащих государственным органам ряда регионов России. Это утверждает "Медуза", которая опубликовала расследование о работе этой системы.

О том, что компании получат возможность контролировать явку при помощи уникальных QR-кодов, первым сообщило Reuters со ссылкой на источники.

Спустя несколько дней "Медуза" опубликовала подробное расследование об этой схеме. По данным издания, работникам предприятий будут выдавать персональные QR-коды, которые они должны будут показывать волонтёрам перед участком голосования. Благодаря этому в день голосования руководители предприятий, чиновники и администраторы проекта смогут в режиме реального времени получать информацию о явке и данные о каждом из пришедших и непришедших на участок.

Раздача QR-кодов и проверка их на участках официально будет проводиться для организации конкурсов для участников голосования и раздачи им призов. По данным “Медузы”, в демоверсии системы внесены несколько десятков крупных российских компаний.

Формально создатель системы votely.ru и мобильных приложений для сканирования QR-кодов и учета явки – уроженец города Рыбинска Ярославской области Иван Петров. Однако разработанная им система Votely, как утверждает "Медуза", сейчас работает на IT-инфраструктуре российских государственных структур. Ряд поддоменов сайта votely.ru расположен на IP-адресах, принадлежащих госструктурам Республики Коми, Томска, Вологды, Краснодара, Башкортостана, Чувашии и Тамбова.

Представители государственных органов на запросы "Медузы" не ответили.