На группу Ксении Собчак напали в монастыре схиигумена Сергия

Телеведущая Ксения Собчак утверждает, что на её съемочную группу в субботу напали в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, который контролирует конфликтующий с руководством РПЦ схиигумен Сергий (Романов).

О нападении Собчак сообщила в своём телеграм-канале.

По утверждениям журналистки, избиты двое человек, в том числе документалист Сергей Ерженков, её саму толкнули и удерживали, пока били Ерженкова.

У съёмочной группы также отобрали камеры. Собчак опубликовала видео, на котором видна группа из агрессивно настроенных 10–15 людей – мужчин и женщин-монахинь, которые, по всей видимости, пытаются выпроводить журналистов к воротам монастыря.

Представитель схиигумена Всеволод Могучев заявил изданию Е1, что, по его информации, Ксения Собчак со съемочной группой попыталась прорваться в монастырь "с тыльной стороны, через огороды".