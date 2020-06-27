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На группу Ксении Собчак напали в монастыре схиигумена Сергия

Телеведущая Ксения Собчак утверждает, что на её съемочную группу в субботу напали в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, который контролирует конфликтующий с руководством РПЦ схиигумен Сергий (Романов).

О нападении Собчак сообщила в своём телеграм-канале.

По утверждениям журналистки, избиты двое человек, в том числе документалист Сергей Ерженков, её саму толкнули и удерживали, пока били Ерженкова.

У съёмочной группы также отобрали камеры. Собчак опубликовала видео, на котором видна группа из агрессивно настроенных 10–15 людей – мужчин и женщин-монахинь, которые, по всей видимости, пытаются выпроводить журналистов к воротам монастыря.

Представитель схиигумена Всеволод Могучев заявил изданию Е1, что, по его информации, Ксения Собчак со съемочной группой попыталась прорваться в монастырь "с тыльной стороны, через огороды".

  • Ксения Собчак приехала в Свердловскую область, чтобы снять фильм о схиигумене Сергии. Несколько недель назад сообщалось, что он фактически взял под контроль монастырь и отказался подчиняться церковным властям, ранее запретившим его в служении. На церковный суд 26 июня Сергий в Екатеринбург не явился.
  • Сообщалось, что монастырь взяли под охрану лояльные Сергию казаки, которые не допускают туда журналистов и инакомыслящих. На видео Собчак людей в казачьей форме не видно.
  • Схиигумен Сергий получил известность как один из представителей ультраконсервативного крыла РПЦ. Его называли духовником депутата Натальи Поклонской и ещё ряда известных лиц. Во время эпидемии коронавирусной инфекции он публично вступил в конфликт с руководством церкви, обвинив его в том, что оно "вместе с предтечами Антихриста" закрывает храмы. Он также проклял представителей светских властей, причастных к закрытию храмов во время карантина. Руководство епархии запретило ему служить, однако, судя по всему, этот запрет схиигумен не соблюдает.

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