Проклявший власти схиигумен Сергий взял под контроль монастырь

Клирик РПЦ Схиигумен Сергий (Романов), запрещённый церковными властями в служении после резкой критики российских властей и патриарха Кирилла в связи с их мерами по борьбе с эпидемией коронавируса, фактически взял под контроль женский монастырь в Свердловской области и нарушил наложенные на него запреты.

Об этом во вторник сообщают СМИ - 66.ру, E1.ru, "Открытые медиа" и другие.

Утверждается, что Сергий фактически отстранил от власти настоятельницу Среднеуральского женского монастыря Варвару (Крыгину), а направленного руководством Екатеринбургской епархии в монастырь священника туда не пустили. Журналисты сообщают, что монастырь охраняют лояльные Сергию казаки, которые пускают на территорию обители только паломников и не пускают репортёров. Утверждается, что Сергий вопреки запрету возобновил участие в богослужениях.

Сергий и ранее был неформальным руководителем монастырской общины - сама обитель была основана при его участии. Однако де-юре монастырь подчиняется Екатеринбургской епархии. Сейчас в епархии признали утрату контроля над ним. Там заявили, что схиигумен самостоятельно отстранил от управления настоятельницу-игуменью.

Московская патриархия осуждает захват уральского монастыря Сергием - сообщил "Открытым медиа" Вахтанг Кипшидзе, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. По словам Кипшидзе, опальный монах "перешел к тем действиям, которые предполагают реальное насилие". Однако в РПЦ пока не определились, что делать в этой ситуации.

Сергий ранее заявлял, что покинет монастырь, только если в него пришлют Росгвардию. При этом 15 июня Сергий явился на церковный суд над ним. Заседание суда было перенесено на 26 июня. В епархии заявили, что надеются, что схиигумен одумается.