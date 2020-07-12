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Музыка на Свободе
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Музыка на Свободе

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Музыка на Свободе. Ничего, кроме танго

Музыка на Свободе. Ничего, кроме танго
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Музыка на Свободе. Ничего, кроме танго

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Музыка на Свободе. Повтор от 16 июля, 2017. С латинским акцентом и привкусом, послушаем танго. Рок-критик Артемий Троицкий считает, что эта музыка способна обрадовать и эмоционально захватить каждого. Для Свободы, кстати, тема не нова: еще во второй половине 1990-х годов ее разрабатывал пишущий по- русски итальянец, обозреватель, а впоследствии и директор Русской службы Марио Корти, уроженец Аргентины.

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