"Норникель" продолжает сливать отходы в озеро Пясино под Норильском

"Норникель" продолжает сливать промышленные отходы в озеро Пясино. Об этом пишет "Новая газета" со ссылкой на экоактивистов и журналистов. После приезда на место полиции и прокуратуры, рабочие начали демонтаж труб.
Из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики, принадлежащей "Норникелю", насосы перекачивают воду и сливают в тундру, она ручьями впадает в речку Хараелах, которая доходит до озера Пясино. Вода загрязнена тяжелыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами, сообщает издание.
На место происшествия очевидцы вызвали полицию, прокуратуру, МЧС и Росприроднадзор. Также прибыла служба безопасности компании. Насосную станцию, качающую отходы в реку, выключили, рабочие начали демонтаж труб.
По свидетельствам очевидцев, машину, на которой до места добирались прокуроры, раздавил трактор "Норникеля", убирающий трубы, пишет Сибирь.Реалии.
Накануне "Норникель" не позволил журналистам "Новой газеты" и депутату Мосгордумы Сергею Митрохину вывезти из Норильска образцы загрязнённой воды и почвы для независимой экспертизы. Экологи и журналисты пытаются зафиксировать последствия аварии и ответить на основной вопрос: дошел ли разлив до реки, которая впадает в Северный ледовитый океан.
- 29 мая в Норильске произошел разлив более 20 тысяч тонн дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ "Норильско-Таймырской энергетической компании".
- 3 июня из-за происшествия президент России Владимир Путин объявил режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Краснодарский губернатор Александр Усс и гендиректор "Норильско-Таймырской энергетической компании" Сергей Лапин получили выговоры.
- Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что его ведомство узнало об аварии с опозданием в два дня. "Норникель" утверждает, что Москва знала об утечке через 25 минут. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова оценила ущерб в "не один десяток, возможно, сотни миллиардов рублей". По факту происшествия возбуждены четыре уголовных дела.
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