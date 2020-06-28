"Норникель" продолжает сливать отходы в озеро Пясино под Норильском

"Норникель" продолжает сливать промышленные отходы в озеро Пясино. Об этом пишет "Новая газета" со ссылкой на экоактивистов и журналистов. После приезда на место полиции и прокуратуры, рабочие начали демонтаж труб.

Из хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики, принадлежащей "Норникелю", насосы перекачивают воду и сливают в тундру, она ручьями впадает в речку Хараелах, которая доходит до озера Пясино. Вода загрязнена тяжелыми металлами, сернистой кислотой и поверхностно-активными веществами, сообщает издание.

На место происшествия очевидцы вызвали полицию, прокуратуру, МЧС и Росприроднадзор. Также прибыла служба безопасности компании. Насосную станцию, качающую отходы в реку, выключили, рабочие начали демонтаж труб.

По свидетельствам очевидцев, машину, на которой до места добирались прокуроры, раздавил трактор "Норникеля", убирающий трубы, пишет Сибирь.Реалии.

Накануне "Норникель" не позволил журналистам "Новой газеты" и депутату Мосгордумы Сергею Митрохину вывезти из Норильска образцы загрязнённой воды и почвы для независимой экспертизы. Экологи и журналисты пытаются зафиксировать последствия аварии и ответить на основной вопрос: дошел ли разлив до реки, которая впадает в Северный ледовитый океан.