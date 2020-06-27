Greenpeace: экологам и журналистам препятствуют в работе в Норильске

Экологам и журналистам не дают фиксировать последствия разлива топлива под Норильском. С такими утверждениями выступило российское отделение Greenpeace, а также редакция "Новой газеты".
По их утверждениям, утром в субботу в аэропорту Норильска у депутата Мосгордумы Сергея Митрохина изъяли пробы воды из реки Пясина, куда, как полагают экологи, попало топливо после аварии на норильской ТЭЦ-3, а также пробы почвы. Митрохина сопровождал сотрудник Greenpeace.
Как говорится в сообщении Greenpeace, поступившем в редакцию Радио Свобода, пробы воды отбирались совместно сотрудниками Greenpeace и специальными корреспондентами "Новой газеты" Еленой Костюченко и Юрием Козыревым. Таким образом экологи и журналисты пытаются зафиксировать последствия аварии и ответить на основной интересующий сегодня вопрос: дошел ли разлив до реки Пясина, которая впадает в Северный ледовитый океан, или нет.
Митрохин прилетел в Норильск утром в субботу по договорённости с "Новой газетой", чтобы забрать собранные образцы воды и почвы. Они должны были быть отправлены в лабораторию для исследования масштаба загрязнения.
Как сообщила "Новая газета", сотрудники службы безопасности аэропорта проверили пробы спектрометром, но не обнаружили опасных веществ. Однако - как сообщили сотрудники аэропорта, на основании анонимного звонка об опасности проб - они были изъяты и переданы полиции. Также, по словам сотрудников службы безопасности, депутат должен был оформить разрешение на вывоз проб в департаменте безопасности "Норильского никеля".
Главный редактор "Новой газеты" обвинил компанию "Норильский никель" в воспрепятствовании деятельности журналистов, а также в том, что она "распространяет свое корпоративное управление на часть территории России". "Таймыр – это территория России, а не заводоуправления Потанина и его офшоров" - сказал Муратов. Он отметил, что корреспондентов на Таймыре неоднократно задерживали, они находились под наблюдением.
- В конце мая после аварии на норильской ТЭЦ произошел разлив топлива. Сначала оно попало на дорогу, а потом в две реки – Далдыкан и Амбарная, у которых сильное течение, и оттуда, как предполагаю экологи, в озеро Пясино. Площадь загрязнения оценивается в 180 тысяч квадратных метров, объём разлившегося топлива более 21 тысяч кубометров. О причинах аварии и ответственных за её устранение возникли споры. Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство узнало об аварии с опозданием в два дня. "Норникель", которому принадлежит ТЭЦ, утверждает, что Москва знала об утечке через 25 минут.
- Экологи говорят о крупнейшей в российской Арктике экологической катастрофе.
- В агентстве ТАСС в субботу - почти одновременно с заявлением Greenpeace - появилось сообщение со ссылкой на оперативные службы о том, что в субботу впервые с момента аварии в пробах воды из водоёмов Норильска не выявлено превышения предельной концентрации нефтепродуктов.
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