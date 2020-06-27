Greenpeace: экологам и журналистам препятствуют в работе в Норильске

Экологам и журналистам не дают фиксировать последствия разлива топлива под Норильском. С такими утверждениями выступило российское отделение Greenpeace, а также редакция "Новой газеты".

По их утверждениям, утром в субботу в аэропорту Норильска у депутата Мосгордумы Сергея Митрохина изъяли пробы воды из реки Пясина, куда, как полагают экологи, попало топливо после аварии на норильской ТЭЦ-3, а также пробы почвы. Митрохина сопровождал сотрудник Greenpeace.

Как говорится в сообщении Greenpeace, поступившем в редакцию Радио Свобода, пробы воды отбирались совместно сотрудниками Greenpeace и специальными корреспондентами "Новой газеты" Еленой Костюченко и Юрием Козыревым. Таким образом экологи и журналисты пытаются зафиксировать последствия аварии и ответить на основной интересующий сегодня вопрос: дошел ли разлив до реки Пясина, которая впадает в Северный ледовитый океан, или нет.

Митрохин прилетел в Норильск утром в субботу по договорённости с "Новой газетой", чтобы забрать собранные образцы воды и почвы. Они должны были быть отправлены в лабораторию для исследования масштаба загрязнения.

Как сообщила "Новая газета", сотрудники службы безопасности аэропорта проверили пробы спектрометром, но не обнаружили опасных веществ. Однако - как сообщили сотрудники аэропорта, на основании анонимного звонка об опасности проб - они были изъяты и переданы полиции. Также, по словам сотрудников службы безопасности, депутат должен был оформить разрешение на вывоз проб в департаменте безопасности "Норильского никеля".

Главный редактор "Новой газеты" обвинил компанию "Норильский никель" в воспрепятствовании деятельности журналистов, а также в том, что она "распространяет свое корпоративное управление на часть территории России". "Таймыр – это территория России, а не заводоуправления Потанина и его офшоров" - сказал Муратов. Он отметил, что корреспондентов на Таймыре неоднократно задерживали, они находились под наблюдением.