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Явка на онлайн-голосовании по Конституции превысила 76 процентов

Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции России превысила 76 процентов. По данным оперативного штаба наблюдателей, в ночь с 27 на 28 июня после попытки атаки на систему онлайн-голосования бюллетени заполнили еще 10 тысяч человек.

Вечером 27 июня неизвестные атаковали систему через сервис наблюдателя. Специалисты ввели режим повышенной безопасности, однако сбоя, как утверждается, не произошло. Доступ к системе был восстановлен.

Досрочное голосование по поправкам началось 25 июня. В электронном виде оно доступно жителям Москвы и Нижегородской области.

Оппозиция опасалась, что выборы через интернет существенно повышают вероятность фальсификаций. В первый же день сразу несколько человек сообщили, что им удалось проголосовать и онлайн, и на участке. Центризбирком назвал это провокацией.

Сегодня же стало известно, что два члена избирательной комиссии в Санкт-Петербурге отстранены от работы после появления видеозаписи, на которой они наполняют переносную урну бумажными листами. Ролик сделал избиратель. Видео публиковало издание "Фонтанка". В горизбиркоме заявили, что переносной ящик опечатан и будет вскрыт только при подведении итогов. Информация об инциденте передана в полицию.

Основной день голосования состоится 1 июля. Он объявлен выходным. Одна из главных поправок к Конституции касается обнуления президентских сроков Владимира Путина. Если изменения примут, то он сможет находиться во главе государства до 2036 года.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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