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В Польше проходят президентские выборы

Избирательный участок в Варшаве, 28 июня 2020 года

В Польше проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют 11 кандидатов. Среди них - действующий президент Анджей Дуда. Женщин среди претендентов нет.

Согласно соцопросам, Дуду поддерживают 40 процентов поляков. На втором месте мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Он пользуется одобрением 30 процентов граждан.

Участники прайда в польском Белостоке
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Дуда представляет правящую национал-консервативную партию. Он позиционирует себя как гарант введенных его правительством социальных благ. Также консерватор известен резкими высказываниями в адрес ЛГБТ-сообщества.

Тшасковский кандидат от либерально-демократического оппозиционного блока. Он поддерживает сексуальные меньшинства, но эта тема не была частью его избирательной программы. В случае победы Тшасковский обещал отменить проведенную нынешним правительством реформу системы юстиции. Она вызвала спор между Варшавой и Евросоюзом.

Наблюдатели отмечают, что Польшу, вероятнее всего, ожидает второй тур выборов.

Выборы президента Польши изначально были назначены на 10 мая. Они были перенесены из-за пандемии коронавируса. В некоторых воеводствах сегодняшнее голосование проходит исключительно по почте. На избирательных участках усилены санитарные меры, а избирателям рекомендовано использовать собственные ручки.

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