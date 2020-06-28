В Польше проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют 11 кандидатов. Среди них - действующий президент Анджей Дуда. Женщин среди претендентов нет.

Согласно соцопросам, Дуду поддерживают 40 процентов поляков. На втором месте мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Он пользуется одобрением 30 процентов граждан.

Дуда представляет правящую национал-консервативную партию. Он позиционирует себя как гарант введенных его правительством социальных благ. Также консерватор известен резкими высказываниями в адрес ЛГБТ-сообщества.

Тшасковский кандидат от либерально-демократического оппозиционного блока. Он поддерживает сексуальные меньшинства, но эта тема не была частью его избирательной программы. В случае победы Тшасковский обещал отменить проведенную нынешним правительством реформу системы юстиции. Она вызвала спор между Варшавой и Евросоюзом.

Наблюдатели отмечают, что Польшу, вероятнее всего, ожидает второй тур выборов.

Выборы президента Польши изначально были назначены на 10 мая. Они были перенесены из-за пандемии коронавируса. В некоторых воеводствах сегодняшнее голосование проходит исключительно по почте. На избирательных участках усилены санитарные меры, а избирателям рекомендовано использовать собственные ручки.