Путин: "Сдаю тесты на коронавирус регулярно, раз в три-четыре дня"

Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" рассказал, что сдаёт тесты на коронавирус каждые три-четыре дня, все они пока дают отрицательный результат.

Отдельно президент России отметил, что нет никаких оснований считать вирус "искусственно кем-то сделанным". По его мнению, необходимо противодействовать тому, что произошло, "а не рассусоливать, откуда это взялось".

Россия занимает третье место по числу заболевших COVID-19 в мире – более 634 тысяч человек. Умерли с начала эпидемии больше 9 тысяч пациентов.

За последние сутки коронавирус выявлен у 6 тысяч 791 человека. 104 заболевших погибли.

Российские власти включают в статистику смертей не всех умерших, у которых был выявлен вирус, а только тех, у кого инфекция была признана главной причиной смерти.

Статистика федерального штаба часто не совпадает с региональной, а данные штаба по смертности могут в несколько раз отличаться в меньшую сторону от данных Росстата и регионов. Чиновники объясняют это разными методиками подсчёта.