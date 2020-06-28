В США предъявили обвинения за осквернение памятника Джексону

В США предъявлены обвинения в разрушении федеральной собственности четырём участникам антирасистской акции протеста в Вашингтоне у Белого дома. Об этом сообщает американский Минюст.

По данным следователей, во время митинга 22 июня обвиняемые пытались уронить памятник бывшему президенту и одному из основателей Демократической партии Эндрю Джексону. Каждому из них грозит до 10 лет тюрьмы. Один обвиняемый уже задержан.

"Офис прокурора Соединенных Штатов по округу Колумбия не позволит уничтожать национальные памятники", - говорится в сообщении на сайте министерства юстиции. Ведомство предупредило, что больше не будет терпеть агрессивное и преступное поведение радикальных активистов.

Президент США Дональд Трамп в твиттере опубликовал сообщения полиции с призывом помочь установить личности демонстрантов, вероятно участвовавших в попытке демонтажа статуи у Белого дома. Трамп также отметил, что после назначения 10-летнего тюремного наказания тем, кто разрушает памятники, и арестов вандализм полностью прекратился.