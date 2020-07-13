Лицом к событию. Путин не видит Хабаровска?

Тысячи людей выходили на улицы Хабаровска в знак протеста против ареста губернатора Сергея Фургала. Для российских государственных СМИ и президента этого события нет. Какова стратегия и тактика власти? - обсудим с гостем студии политиком Дмитрием Гудковым на связи политолог "Единой России" Сергей Марков. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст доступны по ссылке https://www.svoboda.org/a/30723609.html
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