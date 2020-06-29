Трамп: разведка сочла недостоверными сообщения о сговоре России с талибами

Американская разведка считает информацию о якобы имевшем место сговоре России с талибами не заслуживающей доверия, поэтому не стала доводить её до сведения президента и вице-президента США. Об этом Дональд Трамп написал в своём твиттере в воскресенье поздно вечером.
Ранее о том, что талибы якобы получали от Москвы вознаграждение за убийство солдат США в Афганистане, сообщила газета The New York Times со ссылкой на американские спецслужбы. Однако вчера Белый дом заявил, что ни президенту Донадьду Трампу, ни вице-президенту Майку Пенсу разведка не докладывала об этом.
Трамп назвал публикацию "еще одним надувательством, связанным с Россией" и предположил, что New York Times при помощи фейковых новостей хочет "выставить республиканцев в дурном свете".
Похожей точки зрения придерживается российский МИД. Посольство России в США сообщило, что расследование журналистов привело к угрозам в адрес дипломатов.
"Талибан" причастность России к убийствам американских военнослужащих в Афганистане отверг.
- 29 февраля США и "Талибан" подписали соглашение о перемирии. Документ предусматривает вывод военнослужащих США в течение 14 месяцев. В ответ талибы обязались не укрывать на подконтрольных территориях террористов и провести переговоры с правительством Афганистана.
- В начале марта Вашингтон начал вывод своих военных. Если талибы не нарушат договорённостей, то американские солдаты покинут Афганистан в течение 14 месяцев со дня подписания соглашения.
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