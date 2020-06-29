Минтруд объяснил выплату обещанных Путиным пособий в день голосования

Министерство труда России объяснило техническим алгоритмом то, что выплаты семьям с детьми, которые назначил президент Владимир Путин, начнут перечислять с 1 июля – последний день голосования по поправкам к Конституции. Этот же алгоритм использовался при начислении первой выплаты в июне. Никаких решений для ускорения выплат не принималось, сообщили в пресс-службе министерства.

В прошлый раз заявления на выплаты семьям с детьми до 16 лет принимались до 1 июня, а деньги поступили в течение 10 дней. Также в Минтруде подчеркнули, что дата 1 июля установлена нормативными документами.

Накануне Znak.com опубликовал запись с закрытого совещания Пенсионного фонда, на которой глава ведомства Максим Топилин поручил выплатить пособия в последний (он же основной)день голосования по поправкам к Конституции — 1 июля. “Вы знаете, что у нас произойдет первого числа”, – сказал на совещании Топилин, запретив своим подчиненным "акцентировать" внимание на том, что выплаты пройдут именно 1 июля. Этот день объявлен выходным, но банки будут работать.

В мае президент Владимир Путин в связи с ситуацией с коронавирусом поручил выплатить единовременные пособия в размере 10 тысяч рублей семьям, в которых есть дети в возрасте от трёх до 16 лет. В видеообращении 23 июня он объявил о повторных выплатах таким семьям, отметив, что те, кто получил июньскую выплату на детей, получат новую автоматически.