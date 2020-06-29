Boeing разрешили испытательные полёты 737 МАХ

Федеральное управление гражданской авиации США подтвердило в воскресенье, что оно одобрило сертификационные летные испытания самолетов "Боинг 737 MAX", которые могут начаться уже в понедельник. Об этом сообщает "Голос Америки".

Испытания необходимы для повторной сертификации этой модели "Боинга", эксплуатация которой была запрещены по всему миру с марта 2019 года после двух аварий в Эфиопии и Индонезии, жертвами которых стали 346 человек. Возобновление полетов в случае успешных испытаний возможно в сентябре, отмечают эксперты.

Одна из задач испытаний – проверить работу бортового программного обеспечения, ошибки в котором, по результатам расследования, стали причиной катастроф. Оба раза, как утверждается, сломался датчик и система ошибочно начала свою работу, направив самолёт к земле. Это с оговорками признал и президент корпорации Boeing Деннис Мюиленбург.