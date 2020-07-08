Превращение воды в жидкость. Яков Кротов – о двух книгах

В 1987 году "Политиздат" выпустил книгу "Секты: досье страха". Тираж 200 тысяч экземпляров. 25 тысяч слов. В 2020 году издательство "Международные отношения" выпустило книгу "Дом Божий: люди и храмы". Тираж 3 тысячи экземпляров. Тираж в 66 раз меньше, зато объём в 4 раза больше: 110 тысяч слов, а не 25 тысяч, как в 1987 году.

Впрочем, главное не количество, а качество. Книга 1987 года обличает "секты" как зло, "рождённое самим организмом мира, где правит капитал" (189), как "закономерный итог кризиса не только традиционных религий, но и кризиса всего капиталистического общества" (8). Автор описывает ужасы безработицы в Европе, "нищету целых слоёв населения" (13). Книга 2020 года умилительно описывает как "традиционные религии" – иудаизм, христианство, – так и масонство, штейнерианство и, особенно часто и подробно, мормонов. Книга 1987 году бичует не только "секты", особенно досталось кришнаитам и корейскому проповеднику уну, но и католиков за их антикоммунизм. Автор – корреспондент Кремля во Франции, поэтому особенно от него досталось кардиналу Лефевру, которого он ставит в один ряд с некими "полковниками" Объединённой церкви Муна и "штурмовиками" движения "Новый Акрополь". Терминология – целиком на совести автора, конечно. В 1987 году автор ссылается на доклад генсека ЦК КПСС XXVII съезду КПСС. В 2020 году автор ссылается чаще всего на "пророка Джозефа Смита, создателя Церкви Иисуса Христа Святых последних дней" (10) и его нынешних преемников, руководителей мормонов.

Автор один и тот же: Кирилл Привалов. Один человек. Родился в 1954 году, с 1979 года работал в журнале "Советский Союз", органе контрпропаганды для Запада, и дальше уже из гнилого Запада не вылезал. В 2009 году получил знак "Золотое перо России", в 2004-м – "Честь. Достоинство. Профессионализм" от Союза журналистов. В 1987 году он саркастически бичует веру за упрощение жизни, за неспособность твёрдо сказать вместе с Лапласом о Боге: "Я не нуждался в этой гипотезе". "Секты порождены всем образом жизни буржуазного общества, обрекающим человека на поиск выхода из заколдованного круга неустроенности, неуверенности, разобщенности людей, растущей бездуховной и полной бесперспективности" (24).

Автор знал, о чём писал, он всю жизнь прожил на Западе, описывая его для кремлёвских СМИ и издательств. С 1990 года охоту на "сектантов" в России развернул Александр Дворкин, гражданин США, популяризирующий псевдонаучные концепции американских борцов с культами. Но Дворкин ещё в Америке жил, а Привалов уже пересказывает абсолютно такие же "откровения" российского "научного атеиста" Л.Н. Митрохина о признаках "новых культов": харизматический лидер, ожидание конца света, отказ от имущества, промывание мозгов (28).

Советский воинствующий атеист, обличитель "сект" и "культов" делается пропагандистом мормонов и теософии

Впрочем, одно не изменилось. В 2020 году, как и в 1987 году, Привалов начинает с бичевания Запада. Мол, пожар в соборе Нотр-Дам-де-Пари – это символ крушения западного христианства и западной цивилизации. Предупреждение от Бога! Но, увы: "Вряд ли носители так называемых "либеральных ценностей" по обе стороны Атлантики сменят взятый ими курс на размыв традиционных христианских истин" (2020, 6). И в России храмы горят, но во Франции намного хуже, тут "в среднем оскверняется по две церкви каждый день" (2020, 8). Сокращается количество прихожан в Чехии "с 41 до 27 процентов… горько и больно" (9).

Конечно, можно утешить Привалова. 27% прихожан в Чехии – это очень много в сравнении с Россией. Впрочем, идеал Привалова всё равно на Западе – это Церковь Иисуса Христа Святых последних дней. Книга 2020 года и написана под влиянием мормонов, автор этого нимало не скрывает, он побывал и в первом мормонском соборе в Риме, и у мормонов в Хельсинки...

Книга "Дом Божий" появилась к 200-летию "откровения" Джозефу Смиту. Правда, Привалов цитирует пару раз митрополита Антония Блума, несколько раз Штейнера и масонов, описывает (насколько это в компетенции воспитанника советского журфака) историю религий, но мормоны у него всегда оказывается венцом веры. Что такое "компетенция журфака"? Пожалуйста, для примера: "Энергетический поток в храмах действует и в обратную сторону – наши земные молитвы возносятся к Богу. Как говорил Лорензо Сноу, один из президентов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней: "Бог открыл нашему взору удивительные и великие перспективы. Разумом их просто не постичь" (2929, 13).

Мормоны нашли любопытный способ интегрироваться в любое общество, преодолевая и антиамериканизм, и сектофобию. Они приглашают к себе на конференции и встречи политиков, чиновников, историков, журналистов. Приглашают за свой счёт. О, никакого прозелитизма – например, конференция о проблемах религиозной свободы. Но для чиновника из Нигерии, Украины, России это часто уникальная возможность выехать из нищей страны на Запад. Привалову дали посмотреть многие мормонские храмы, он пришёл в восторг: "Особенно тогда, когда знаешь, какой ценой были воздвигнуты эти величественные храмы. Вот как писал об этом Джордж Альберт Смит, президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в 40-е годы прошлого столетия" (2020, 15, цитату из Смита можно опустить за пустопорожностью оной). А ещё есть ссылки на Джона Тейлора, президента всё той же церкви (2020, 25), и прочих президентов. Но главное, конечно, "весной 1820 года 14-летний Джозеф… ушел в лес и начал молиться, и вдруг явилось видение: два источающих сияние мужа" (2020, 71). В конце своей книги 2020 года Привалов цитирует французскую пословицу: "Когда бес стареет, он делается праведником" (381).

Советский воинствующий атеист, обличитель "сект" и "культов" делается пропагандистом мормонов и теософии. Чудо превращения беса в праведников? Да нет, скорее превращение воды в жидкость. Правда, и в 2020 году Привалов цитирует, наравне с мормонами, Энгельса (381). Но и Рене Генона – "философа", а точнее, мусульманского публициста Абд аль-Вахида Яхъю, французского аналога Александра Дугина. Но всё же апофеозом остаётся Джозеф Смит, и книга завершается описанием мормонского храма в Солт-Лейк-Сити и восторженной цитатой: "Наверное, самое святое и самое близкое к Небесам место на земле – это наш храм", – говорил бывший президентов Церкви в 70-е годы прошлого века Гарольд Б. Ли" (2020, 436).

Полезно помнить, что мормоны сегодня это оплот американского антилиберализма. Антилиберализм не того типа, что у Дональда Трампа, но всё-таки именно антилиберализм. Художник-мормон Йон Макнотон прославился картиной "Единый народ под богом": Иисус держит в руках Конституцию США, вокруг Него сплотились солдаты-ветераны, справа Джордж Вашингтон, Рональд Рейган, а слева леваки – от Чарльза Дарвина, адвоката, голливудского продюсера до самого сатаны. Как объясняет сам художник: "Большинство в Голливуде ультралибералы и склонны к социализму". Хуже голливудчиков только профессор, проповедующий гуманизм. Замечательным образом происходит смычка антилиберализма, насаждающегося властью в России не первое столетие, с антилиберализмом, насаждающимся в США снизу. Антирелигиозный или религиозный – это уже совершенно вторично. Главное в другом: атеизм или религия – всё становится материалом для обличения моральной распущенности тех, кто находится вне заботливого попечения генсеков или президентов. Дело за малым – не дать говорить Богу. Но, к счастью, это пока никому не удавалось, даже журналистам-международникам последних дней.

Яков Кротов – историк и священник, ведущий рубрики "Между верой и неверием" на сайте Радио Свобода

Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции