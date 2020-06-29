Лукашенко "дал сигнал" открыть дела против конкурентов

Президент Белоруссии признал, что лично поручил начать дела против команды своих конкурентов на выборах. По словам Александра Лукашенко, его политические оппоненты хотят расшатать обстановку внутри страны и "пойти наступлением на действующую власть".

Прежде всего, белорусский лидер имел в виду команду потенциального кандидата в президенты Светланы Тихановской. Пикеты по сбору подписей за её выдвижение собирали сотни человек по всей стране. После этого Лукашенко поручил начать дело против её мужа и главы штаба — популярного блогера Сергея Тихановского. В конце мая Тихановского и еще несколько членов инициативной группы задержали во время разрешённого пикета по сбору подписей.

"Да, я дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так делал? Я переживал за свою страну, за которую я пока еще отвечаю. И буду отвечать всегда — в любом качестве", — заявил Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь 1".

Активистов обвиняют в подготовке массовых беспорядков и насилии в отношении сотрудников милиции. Лукашенко утверждает, что кампания Тихановской финансируется из-за границы. Сами активисты считают действия властей провокацией. Правозащитники называют их преследование политически мотивированным.

Лукашенко также признался, что по его поручению был арестован и другой потенциальный кандидат на выборах — бывший банкир Виктор Бабарико. Сейчас он находится в СИЗО. При этом, власти уже 10 дней не раскрывают суть выдвинутых против него обвинений. Задержаны более 20 бывших коллег Бабарико и нынешних членов штаба. Их обвиняют в экономических преступлениях. Адвокаты Бабарико называют дело политическим.

Всего за время президентской кампании в Белоруссии были задержаны около 400 человек. Евросоюз и США требуют их освободить и остановить в республике политические репрессии.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа.