Адвокаты попросят суд присяжных для рядового Рамиля Шамсутдинова

Адвокаты солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова планируют ходатайствовать о рассмотрении его дела судом присяжных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на защитника Равиля Тугушева. В октябре прошлого года военнослужащий устроил стрельбу в воинской части в посёлке Горный Забайкальского края. В результате погибли восемь сослуживцев, в том числе два офицера.

По словам адвоката, ходатайство защита заявит, когда закончится ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. Ранее Тугушев сообщил, что расследование дела Шамсутдинова завершено. Читинский гарнизонный суд продлил солдату арест до 25 сентября.