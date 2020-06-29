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Адвокаты попросят суд присяжных для рядового Рамиля Шамсутдинова

Рамиль Шамсутдинов после задержания

Адвокаты солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова планируют ходатайствовать о рассмотрении его дела судом присяжных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на защитника Равиля Тугушева. В октябре прошлого года военнослужащий устроил стрельбу в воинской части в посёлке Горный Забайкальского края. В результате погибли восемь сослуживцев, в том числе два офицера.

По словам адвоката, ходатайство защита заявит, когда закончится ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела. Ранее Тугушев сообщил, что расследование дела Шамсутдинова завершено. Читинский гарнизонный суд продлил солдату арест до 25 сентября.

  • Согласно показаниям солдата, он подвергался издевательствам со стороны сослуживцев. В Минобороны признали, что у Шамсутдинова был конфликт с одним из офицеров. Было возбуждено уголовное дело о дедовщине.
  • 3 марта Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам условного срока солдата Руслана Мухатова, который издевался над Шамсутдиновым.
  • 8 июня Шамсудтинову предъявили обвинение в покушении на убийство. Оно связано с двумя выжившими во время стрельбы.
  • 17 июня Отец Шамсутдинова обвинил врачей в издевательствах над его сыном. Салим заявил, что во время прохождения Рамилем психолого-психиатрической экспертизы в центре имени Сербского в Москве медики оскорбляли его и относились предвзято.

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