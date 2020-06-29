С флага штата Миссисипи уберут символ Конфедерации

Законодатели американского штата Миссисипи в воскресенье проголосовали за удаление с флага штата символа Конфедерации южных рабовладельческих штатов, существовавшей во время Гражданской войны 1861-65 годов. Флаги и другие символы Конфедерации воспринимаются многими как расистские эмблемы, оскорбительные прежде всего для темнокожих жителей Америки.

Флаг штата был утверждён в 1894 году - сторонники превосходства белой расы, которые тогда контролировали законодательное собрание Миссисипи, разместили символ Конфедерации - синий крест со звёздами на красном фоне - в левом верхнем углу флага.

Несмотря на протесты, Миссисипи до последнего времени оставался единственным штатов в США, включавшим символ рабовладельческого юга в свою официальную символику. Однако после начала акций протеста против расизма в связи с гибелью Джорджа Флойда от рук полиции большинство законодателей штата приняло решение избавиться от этого символа.

В каждой палате Законодательного собрания это решение получило широкую двухпартийную поддержку - хотя у него были и противники. Одним из инициаторов смены флага был спикер Палаты представителей штата, белый республиканец Филип Ганн. Губернатор Тейт Ривз, также республиканец, заявил, что он подпишет законопроект, и сразу после этого флаг штата утратит официальный статус.

Специальной комиссии поручено разработать дизайн нового флага, который не может содержать символ конфедератов, но должен включать слова "В Бога мы веруем" (In God We Trust). Избирателям будет предложено одобрить новый дизайн в день выборов 3 ноября.

Чернокожее население в штате составляет 38 процентов - это один из самых высоких показателей в США. Миссисипи относится к штатам так называемого "Глубокого Юга", здесь долгое время после окончания Гражданской войны действовали расовые законы, делавшие возможной сегрегацию белого и темнокожего населения. Ряд жителей штата выступают против смены флага, утверждая, что он является частью исторического наследия. Однако за смену флага выступили не только активисты движения "Жизни чернокожих имеют значение", но и местные деятели церкви, деловые ассоциации, спортивные функционеры и, наконец, законодатели.