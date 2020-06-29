В больницах Тувы практически нет мест. Власти сообщают о трёх умерших

Бывший президент Тувы Шериг-оол Оржак обратился к вице-премьеру и начальнику штаба по борьбе с коронавирусом Татьяне Голиковой и министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с просьбой направить в регион врачей и построить новые больницы. Об этом сообщает "Тайга.инфо".

По его подсчётам, в Туве на 100 000 жителей приходится более 800 заболевших, в то время как в среднем по России этот показатель составляет 366 инфицированных на 100 000 человек.

Согласно официальным данным федерального штаба по борьбе с коронавирусом, в Туве умерли три пациента с COVID-19. По данным правительства республики — четырнадцать. Ещё 21 июня власти Тувы рассказали о смерти 31 пациента с коронавирусом, но после 24 июня перестали публиковать статистику по смертности зараженных, оставляя в ней только тех, у кого "основной диагноз COVID". При этом в соседней Хакасии , где население в полтора раза больше, умерли, по официальным данным, 15 заболевших коронавирусной инфекцией.

О росте заболеваемости в регионе заявил и депутат Верховного Хурала Тувы Андриан Ооржак. В ответ на это первый замглавы правительства республики Александр Брокерт обвинил депутата в "дезинформации населения". Брокерт признал, что количество обращений в медицинские учреждения резко возросло, но связал это не с реальным ростом заболеваемости, а с "сеянием паники".

По информации "Тайги.инфо", в больницах Тувы практически не осталось мест. Баллоны с кислородом и лекарства родственникам пациентов приходится закупать в аптеках. Корреспондент «8 канала» Альмира Сенди рассказала, что в республике из трех томографов в рабочем состоянии находится только один. Журналистка сняла сюжет о ситуации с заболеваемостью COVID-19 в Туве. В нём она рассказала историю жительницы Кызыла Киры Салчак, чьи дядя и свекровь умерли от коронавирусной инфекции, но не вошли в официальную статистику. Она также сняла городское кладбище, где видно множество свежих захоронений.

Министр юстиции Тувы потребовал возбудить уголовное дело в отношении журналистки за распространение заведомо ложной информации. Однако сведения журналистки подтвердили врачи, и в возбуждении дела было отказано.

При этом действующий глава Тувы Шолбан Кара-оол с 22 июня снял в республике карантин , чтобы жители региона могли проголосовать по поправкам к Конституции. На фоне этого постановления власти Кызыла приостановили работу городского транспорта, ссылаясь на "крайне неблагоприятную эпидемиологическую обстановку в регионе".