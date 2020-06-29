Московская межведомственная комиссия по наименованию рассмотрит обращение бывшего следователя Генпрокуратуры Игоря Степанова о переименовании улицы Калинина. Автор указывает, что бывший председатель президиума Верховного совета СССР, в честь которого названа улица, был причастен к политическим репрессиям. Он указывает, что его можно считать одним из организаторов геноцида.

Как отмечает Степанов, Михаил Калинин подписывал документы, которыми запускались массовые политические репрессии — в том числе, решения о массовом переселении поволжских немцев, чеченцев и ингушей, калмыков, балкарцев и карачаевцев. Он отмечает, что советское законодательство признало переселение геноцидом, а российское не даёт этому преступлению сроков давности. Значит, Михаил Калинин — организатор геноцида и уголовный преступник, — цитирует логику Степанова газета “Коммерсантъ”.

Улица Калинина расположена в отдалённом от центра города Зеленоградском административном округе, на ней стоят семь частных домов и хозяйственные постройки. Степанов предлагает переименовать её в честь генерала Василия Ревякина, депутата Моссовета и коменданта Москвы. В 1941–1942 годах он командовал 8-й гвардейской стрелковой дивизией, участвовавшей в боях как в районе Зеленограда. В гражданскую войну он воевал против войск генерала Деникина и украинских гайдамаков.

В международном обществе “Мемориал” отмечают, что именем Калинина в Москве также названы сквер на Авиамоторной улице и одна из линий метро. Кроме того, в столичной топонимике увековечены имена и других участников репрессий. Раньше в честь Калинина в городе назывались улица и проспект в самом центре города — теперь это Воздвиженка и Новый Арбат.