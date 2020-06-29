Прокурор попросила освободить Нину Масляеву от наказания

На заседании в Мещанском суде Москвы прокурор попросила для бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой два года и три месяца колонии и освободить её от наказания. Об этом сообщает "Интерфакс". Масляева единственная признала свою вину и дала показания на остальных обвиняемых.

Сторона обвинения попросила зачесть время, которое Масляева провела под стражей и под домашним арестом. Также прокурор попросила суд удовлетворить иск о возмещении ущерба от Министерства культуры России к бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии". Масляева заключила досудебное соглашение, и её дело было выделено в отдельное производство.

26 июня Мещанский суд в Москве признал режиссёра Кирилла Серебренникова виновным в хищении по делу "Седьмой студии". Его приговорили к трём годам условного срока и 800 тысячам рублей штрафа. Других обвиняемых по данному уголовному делу – Алексея Малобродского и Юрия Итина – приговорили к двум и трём годам условно соответственно. Софью Апфельбаум признали виновной не в хищении, а в халатности и назначили ей наказание в виде штрафа, причём от его выплаты её освободят в связи с истечением сроков давности.