Поставки российского лайнера МС-21 отложены из коронавируса и санкций

Сертификация, а значит и поставки российского пассажирского самолёта МС-21 отложены до середины 2021 года. Европейская сертификация — до середины 2022 года. До этого времени самолёт нельзя будет использовать на международных линиях. Ранее предполагалось, что уже в начале следующего года самолёт начнёт поставляться “Аэрофлоту”. Срыв сроков сертификации произошёл из-за санкций против России и коронавируса.

О срыве сроков сертификации самолёта сообщил в интервью газете “Ведомости” министр промышленности Денис Мантуров. Он назвал причиной пандемию коронавируса. "Во время пандемии доступ иностранным специалистам в Россию фактически закрыт. Затруднено было передвижение по стране и российских участников кооперации", - сказал министр.

Среднемагистральный МС-21 — главный гражданский проект российской авиапромышленности. Ранее его поставки уже переносились на год из-за санкций. Газета “Коммерсантъ” писала, что из-за запрета на продажу композитных материалов в Россию серийное производство может быть отложено на пять лет. “Ведомости” писали, что санкции отложили и процесс сертификации.

На первом этапе на самолёт будут устанавливаться американские двигатели PW1400, позднее им планируется предложить в качестве замены перспективный российский авиационный двигатель ПД-14. Завершение лётных испытаний МС-21 с российским двигателем запланировано на второй квартал 2022 года.