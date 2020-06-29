Участницу пикета в поддержку Юлии Цветковой арестовали на 20 суток

Мещанский суд Москвы арестовал на 20 суток Анастасию Резюк, задержанную двумя днями ранее во время одиночного пикета в поддержку активистки ЛГБТ Юлии Цветковой.

Резюк признали виновной в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Во время судебного заседания судья отказала во всех ходатайствах, в том числе о просмотре видео задержания.

Художнице и фем-активистке из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой грозит заключение сроком до 6 лет по обвинению в распространении порнографии. Цветкова опубликовала в социальной сети "ВКонтакте" графические рисунки, на которых изображена вагина, призвав снять табу с женской физиологии. После возбуждения уголовного дела несколько месяцев она была под домашним арестом. Кроме того, против Цветковой возбуждали административные дела за так называемую ЛГБТ-пропаганду.

Правозащитники, активисты и независимые медиа требуют немедленного прекращения дела против Цветковой. В её поддержку проходят акции в разных городах России. 27 июня в Москве и Петербурге во время пикетов против преследования активистки полиция задержала 43 человека.

1 февраля правозащитный центр “Мемориал” признал Юлию Цветкову политзаключенной.