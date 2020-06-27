Задержаны десятки участников акции в поддержку Юлии Цветковой

В Москве полиция задерживает участников одиночных пикетов в поддержку художницы и фем-активистки из Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой, которой грозит до 6 лет лишения свободы по обвинению в распространении порнографии за публикацию художественных изображений обнажённого женского тела.

Пикеты проходят на Бульварном кольце у памятника Надежде Крупской. Задержаны 37 человек. Полицейские просят участников акции разойтись и утверждают, что их акция не согласована, хотя одиночные пикеты согласовывать по закону не нужно, и режим самоизоляции, которым власти объясняли задержание пикетчиков ранее, сейчас отменён.

Сегодня же в Интернете проходит акция в поддержку Цветковой под названием МЕДИАСТРАЙК #заЮлю. Различные СМИ, веб-сайты, блогеры и просто пользователи сетей публикуют тексты в поддержку Цветковой под соответствующим хештегом, подписывают петицию за её освобождение. "1 февраля 2020 года правозащитная организация “Мемориал” признала Юлию политзаключенной. Мы считаем, что это дело сфабриковано из-за активистской деятельности Юлии, и требуем его немедленного прекращения. Женское тело – это не порнография. Иначе всем музеям и галереям давно было бы предъявлено обвинение", – говорится в сообщении организаторов.

К акции присоединились, в частности, Профсоюз журналистов, "Новая газета", Wonderzine, Роскомсвобода, DOXA, Colta и другие – всего более 50 СМИ и других проектов, а также активистов.

Публикуя рисунки вульвы в паблике "ВКонтакте", Цветкова призывала снять табу с женской физиологии. Против неё возбудили уголовное дело, несколько месяцев она была под домашним арестом. Кроме того, против Цветковой возбуждали административные дела за так называемую ЛГБТ-пропаганду. Она получала угрозы от гомофобов.