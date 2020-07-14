Время Свободы: Судьба Святой Софии

Десятки журналистов пришли поддержать Ивана Сафронова, которому предъявлены обвинения в госизмене, многие были задержаны *** Петр Коларж, бывший послом Чехии в России, когда Ивана Сафронова якобы завербовала чешская разведка, предполагает, что уголовное преследование Сафронова носит политический характер ***Как отразится на храме Святой Софии в Стамбуле решение турецких властей превратить его из музея в действующую мечеть?