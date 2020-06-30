В Пскове начался суд над активистами Лией и Артёмом Милушкиными

Суд в Пскове начал рассматривать дело бывшего координатора движения "Открытая Россия" Лии Милушкиной и её мужа, гражданского активиста Артёма Милушкина. Их обвиняют в сбыте крупной партии наркотиков. Подсудимые вину не признают.

Как рассказал корреспонденту Север.Реалии адвокат Милушкина Владимир Данилов, его подзащитный назвал обвинительное заключение "абсолютной ложью" и убеждён, что дело политически мотивировано.

Псковский районный суд планировал начать рассмотрение дела Милушкиных 29 апреля, но по просьбе защиты заседания отложили до 18 мая из-за пандемии коронавируса.

Милушкиных задержали в январе 2019 года по обвинению в сбыте крупной партии наркотиков. Артему Милушкину также вменяют организацию поджогов кафе и шиномонтажных помещений в 2018 году и продажу крупной партии запрещенных веществ в 2011 году. В деле есть ещё два обвиняемых, которые, по версии следствия, поджигали помещения по заданию Милушкина. Они признали вину в поджогах. Денису Трухану вменяется поджог кафе "Берлога" в Печорах, Станиславу Павлову, на показаниях которого строилось обвинение, – поджоги "Берлоги" и шиномонтажной мастерской в Пскове, рассказал Данилов. Сейчас Павлов, который был полицейским агентом, отбывает срок за хранение наркотиков.

Адвокат Милушкина рассказал, что в суде допросили представителя хозяина здания, в котором размещалось кафе "Берлога", Леонида Атрощенко. Тот рассказал, что живет в 50 метрах от кафе, видел всполохи пламени, а на записях с видеокамеры убегающие фигуры. Свидетель решил, что это был поджог. Опознать фигуры Атрощенко не смог.

Артём Милушкин заключён под стражу, его жена Лия находится под домашним арестом.