Президент России Владимир Путин призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию в видеообращении, показанном российскими центральными каналами. Текст выложен на сайте Кремля.

"Завтра, 1 июля, основной день голосования. Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово. Голос каждого из вас самый важный, самый главный", — сказал Путин. В выступлении он заявил, что голосуя, россияне выбирают жизнь в стране с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан и с эффективной властью, подотчётной обществу.

Основной день голосования о поправках назначен на 1 июля. Поправки были предложены Путиным и позднее расширены.

Их принятие, в частности, позволит Путину принять участие в следующих президентских выборах, даст парламенту право увольнять судей Верховного и Конституционного судов по представлению президента, создаст новый конституционный орган – Государственный совет и даст президенту возможность заблокировать вступление в силу законов, даже если парламенту удалось преодолеть президентское вето.

Досрочное голосование по поправкам началось 25 июня. Наблюдатели сообщают о многочисленных нарушениях. Явка, по данным ЦИК на утро 30 июня, составила 45,7%, утверждается, что проголосовали более 49 миллионов граждан.