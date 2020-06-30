Суд оправдал двух активистов Шиеса, ещё у двоих – условные сроки

В Архангельской области суд во вторник приговорил к году лишения свободы условно двух активистов – противников сооружения мусорного полигона на станции Шиес. Их обвиняли в самоуправстве в связи с попыткой заблокировать выезд строительной техники с полигона в марте 2019 года. По решению Вилегодского суда Андрей Старковский и Дмитрий Дробинин также должны выплатить по 20 тысяч рублей экскаваторщику, который признан потерпевшим.

Двух активистов Шиеса – Валерия Дзюбу и Вячеслава Григорьянца – суд оправдал, сообщает сайт Север.Реалии.

Прокурор просил приговорить всех четверых к принудительным работам.

Уголовное дело против активистов (получившее название "экскаваторного дела") было возбуждено после конфликта, который произошел в Шиесе в ночь с 14 на 15 марта 2019 года. Участники протестного лагеря заблокировали выезд с полигона для строителей, установив блокпосты на дороге. Строители расчистили дорогу экскаватором, повредив времянку активистов. В ходе конфликта пострадал экскаваторщик – активисты утверждали, что он сам выпал из кабины, а сила к нему не применялась.

Изначально экоактивисты обвинялись в причинении средней тяжести вреда здоровью, впоследствии обвинение было переквалифицировано на самоуправство.