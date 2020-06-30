Журнал Vademecum подал в суд на Роскомнадзор из-за блокировки статьи про COVID-19

Российский журнал про индустрию здравоохранения Vademecum подал в суд на Роскомнадзор и Генпрокуратуру из-за блокировки статьи про особенности оплаты лечения больных коронавирусной инфекцией в Москве. В апреле Генпрокуратура назвала статью недостоверной и она была заблокирована РКН. Изданию пришлось удалить её с сайта.

В тексте утверждалось, что московские больницы получат оплату за лечение больных коронавирусной инфекцией нового типа из городского фонда обязательного медицинского страхования, только если пациентов привезли на скорой помощи.

Vademecum требует признать незаконными действия обоих ведомств, — сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на представляющего журнал юриста Александра Попелюка. В журнале подчеркнули, что недостоверной информации в новости не было. На следующий день после публикации данные подтвердил пресс-релиз городского фонда ОМС. В издании назвали требование Генпрокуратуры "проявлением жёсткой цензуры со стороны органов власти".