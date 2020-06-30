ЕС откроет с 1 июля границы для 14 стран. России среди них нет

Совет Европейского союза назвал 14 стран, с которыми рекомендовано открыть границы Евросоюза с 1 июля. Среди них нет России и США. Из стран бывшего СССР в него вошла Грузия.
В утверждённый список вошли Алжир, Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея и Япония. Китай также войдет в него при условии, что откроет свои границы для граждан ЕС.
Этот список будет пересматриваться каждые две недели, рекомендации не являются обязательными для выполнения, окончательные решения принимают конкретные страны ЕС, которым, впрочем, "не следует" открывать границы с не указанными в списке странами "без общей координации".
Руководство ЕС также назвало критерии, на основании которых принимается решение о внесении страны в список рекомендованных для открытия границ. Число ежедневно выявляемых новых случаев инфицирования в последние две недели должно быть близко к наблюдаемому в ЕС или ниже его; число новых случаев заражения должно оставаться стабильным или падать по сравнению с трендом предыдущих двух недель; в стране принимаются адекватные меры по борьбе с эпидемией и власти предоставляют заслуживающую доверия информацию о ней.
- Границы Шенгенской зоны, в которую входит подавляющее большинство стран ЕС, были закрыты в связи с пандемией в середине марта. Многие страны ЕС, кроме того, закрыли и свои внутренние границы или серьёзно ограничили возможность их пересечения. К концу июня большая часть стран Шенгенской зоны открыла внутренние границы.
- В страны Шенгена сейчас могут въезжать только те граждане России, которые имеют ВНЖ, ПМЖ или гражданство этих стран. Туристические визы для въезда недействительны.
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