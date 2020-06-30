ЕС откроет с 1 июля границы для 14 стран. России среди них нет

Совет Европейского союза назвал 14 стран, с которыми рекомендовано открыть границы Евросоюза с 1 июля. Среди них нет России и США.​ Из стран бывшего СССР в него вошла Грузия.

В утверждённый список вошли Алжир, Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай, Черногория, Южная Корея и Япония​. Китай также войдет в него при условии, что откроет свои границы для граждан ЕС.​

Этот список будет пересматриваться каждые две недели, рекомендации не являются обязательными для выполнения, окончательные решения принимают конкретные страны ЕС, которым, впрочем, "не следует" открывать границы с не указанными в списке странами "без общей координации".

Руководство ЕС также назвало критерии, на основании которых принимается решение о внесении страны в список рекомендованных для открытия границ. Число ежедневно выявляемых новых случаев инфицирования в последние две недели должно быть близко к наблюдаемому в ЕС или ниже его; число новых случаев заражения должно оставаться стабильным или падать по сравнению с трендом предыдущих двух недель; в стране принимаются адекватные меры по борьбе с эпидемией и власти предоставляют заслуживающую доверия информацию о ней.