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Суд вынес приговор Нине Масляевой и освободил её от наказания

Мещанский суд Москвы вынес во вторник приговор бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой. Её признали виновной в мошенничестве и приговорили к двум годам и трём месяцам колонии. От наказания её освободили, поскольку она уже отбыла его на стадии следствия - под стражей и под домашним арестом..

Именно такой приговор предлагала ранее вынести сторона обвинения.

Масляева единственная признала свою вину и дала показания на остальных обвиняемых по делу "Седьмой студии". Её дело было выделено в отдельное производство, и приговор ей вынесли отдельно.​

  • 26 июня Мещанский суд в Москве признал режиссёра Кирилла Серебренникова виновным в хищении по делу "Седьмой студии". Его приговорили к трём годам условного срока и 800 тысячам рублей штрафа. Других обвиняемых по данному уголовному делу – Алексея Малобродского и Юрия Итина – приговорили к двум и трём годам условно соответственно. Софью Апфельбаум признали виновной не в хищении, а в халатности и назначили ей наказание в виде штрафа, причём от его выплаты её освободят в связи с истечением сроков давности.
  • Дело вызвало большой общественный резонанс, подсудимые, кроме Масляевой, заявляли о своей невиновности.

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