Суд вынес приговор Нине Масляевой и освободил её от наказания

Мещанский суд Москвы вынес во вторник приговор бывшему главному бухгалтеру "Седьмой студии" Нине Масляевой. Её признали виновной в мошенничестве и приговорили к двум годам и трём месяцам колонии. От наказания её освободили, поскольку она уже отбыла его на стадии следствия - под стражей и под домашним арестом..

Именно такой приговор предлагала ранее вынести сторона обвинения.

Масляева единственная признала свою вину и дала показания на остальных обвиняемых по делу "Седьмой студии". Её дело было выделено в отдельное производство, и приговор ей вынесли отдельно.​