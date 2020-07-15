Лицом к событию. Шестой срок Лукашенко

Выборы в Беларуси. Обсуждают экономист и политолог Дмитрий Болкунец, кандидат на пост президента Беларуси Андрей Дмитриев, популярный белорусский блогер Эдуард Пальчис. Ведет передачу Михаил Соколов.
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