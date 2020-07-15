Время Свободы: "Они думают, что Верзилов - акционист Всея Руси"
В Белоруссии проходят массовые акции протеста против отказа Центризбиркома зарегистрировать основных оппонентов Александра Лукашенко кандидатами в президенты***Петр Верзилов – о возбужденном против него уголовном деле о неподаче уведомления о наличии иностранного гражданства*** Мошенничество в Москве – акты приемки работ по капитальному ремонту домов заполняются чернилами, исчезающими при нагревании
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