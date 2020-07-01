Адвокат требует завести дело после нападения полицейского на журналиста

Адвокат "Апологии протеста" Ольга Карачева подала заявление в Следственный комитет после нападения на журналиста "Медиазоны" Давида Френкеля, который накануне приехал на избирательный участок из-за сообщений о нарушениях при голосовании по поправкам к Конституции. В результате нападения полицейский сломал журналисту руку.

Адвокат требует возбудить уголовное дело по статьям о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов и о превышении полномочий.

Давид Френкель приехал на избирательный участок № 2191 в Санкт-Петербурге днём 30 июня из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Журналист отметил, что это незаконно и удалить члена комиссии можно только по решению суда. После этого, по словам Френкеля, сотрудник полиции с номером 009175 попытался выгнать его с участка, где проходило голосование. Полицейский заломил журналисту руку и ударил по ней кулаком. Позже Френкель написал в твиттере, что рука у него сломана, потребуется операция и восемь недель реабилитации.

В петербургском управлении МВД заявили, что полицию вызвал на участок председатель УИК для "оказания содействия в удалении гражданина, препятствовавшего работе комиссии", и полицейские удалили журналиста с участка "в установленном законом порядке".

Неназванный сотрудник петербургской администрации обвинил корреспондента "Медиазоны" в том, что он сам сломал руку до приезда на избирательный участок. Об этом сообщает "Ротонда". По словам чиновника, это была "заготовленная провокация". Давид Френкель пришел на участок с уже сломанной ключицей, накаченный обезболивающим, утверждает он. От официального комментария чиновник отказался, сославшись на то, что ведутся следственные действия.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал проверку "по факту нанесения травмы местному жителю Давиду Френкелю на избирательном участке № 2193", говорится в сообщении ведомства.