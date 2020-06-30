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Полицейский сломал плечо журналисту на участке для голосования

Полицейский сломал плечо журналисту на участке для голосования
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Полицейский сломал плечо журналисту на участке для голосования

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Корреспондент интернет-издания "Медиазона" Давид Френкель, аккредитованный для освещения голосования по поправкам, подвергся нападению в помещении участковой избирательной комиссии №2191 в Петербурге. По указанию сотрудников УИК сержант полиции Денис Дмитриев (номер жетона 009175) попытался вытолкнуть журналиста на улицу. Полицейский заломил репортеру руку и ударил по ней кулаком. Врачи диагностировали перелом и отправили журналиста в НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Давиду Френкелю назначена экстренная операция. Корреспондент "Медиазоны" приехал на участок из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. В петербургском управлении МВД заявили, что полицию вызвал на участок председатель УИК для "оказания содействия в удалении гражданина, препятствовавшего работе комиссии", и полицейские удалили журналиста с участка "в установленном законом порядке". Следственный комитет по Санкт-Петербургу начал доследственную проверку по факту нанесения травмы журналисту.

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