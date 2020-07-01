В Гонконге десятки задержанных на акциях продемократических сил

В Гонконге, где 1-го июля вступил в силу новый закон о национальной безопасности, задержаны около 70 участников протестных акций.

Об этом сообщила полиция, разместившая ранее в среду на улицах знаки, которые предупреждают активистов, что по новому закону они могут быть арестованы как сторонники сепаратизма. Первым задержанным оказался мужчина, державший плакат с надписью "Независимость Гонконга". Отныне за такие действия грозит длительный тюремный срок.

Закон был принят по инициативе Китая и вызвал волну протестов со стороны многих жителей Гонконга – специального административного района КНР, который британцы вернули под управление Пекина в 1997 году. Предполагалось, что Китай гарантирует жителям территории определённые свободы на протяжении не менее, чем полувека. Противники поправок в законодательство заявляют, что они подрывают эти договорённости.

В среду активисты собрались на акции по случаю 23-ой годовщины передачи суверенитета. Такие выступления проходят ежегодно. Но в этом году прокитайское власти Гонконга массовые митинги и шествия запретили, сославшись на карантинные меры из-за эпидемии коронавируса. Нельзя собираться больше 50 человек.

При разгоне демонстрантов полицейские использовали водяные пушки и слезоточивый газ, отмечает "Би-би-си".

Закон о национальной безопасности предусматривает наказания вплоть до пожизненного лишения свободы за терроризм, сепаратизм, сговор с иностранными силами и подрыв государственной власти.

Среди многих, кто осудил поправки, правозащитные организации, Великобритания и Соединённые Штаты. "Китай обещал 50 лет свободы жителям Гонконга, а на самом деле дал им только 23", - заявил госсекретарь США Майк Помпео.